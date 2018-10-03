Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе

03.10.2018 12:01 61

Вчера, 02 октября, на трассе М-3 «Украина» произошло ДТП.

Водитель автомобиля «ДЭУ», подъезжая к Калуге, не учел особенности своей машины, а так же погодные условия, и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком ДАФ с полуприцепом.

В результате аварии водитель легковушки получил травму грудной клетки ушибы головы, сообщает УМВД России по г. Калуге.