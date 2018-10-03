В Малоярославце изъяли из оборота 2000 литров фальшивой газировки

03.10.2018 09:07 405

Производитель газированных напитков сообщил в полицию Малоярославца о реализации в одном из магазинов контрафактной продукции.

Полицейские обнаружили в торговой точке поддельную газировку, изготовленную не на предприятии-изготовителе, но с логотипом известной марки. Из магазина стражи порядка поехали на торговую базу, где изъяли 1000 бутылок аналогичного товара.

Более двух тысяч литров фальшивого напитка ушло на экспертизу, по результатам которой суд примет решение, сообщает пресс-служба регионального УМВД.