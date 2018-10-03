Хулиганы совершили разбой с помощью отвертки

03.10.2018 08:49 381

30-летний ранее судимый калужанин, в компании приятелей, решил навестить своего знакомого, якобы задолжавшего ему небольшую сумму.

Компания вызвала должника во двор и приступила к диалогу: угрожая отверткой и предметом, похожим на пистолет, нежданные гости стали требовать денег. Беседа быстро перешла в драку, но на защиту должника бросились его мать и сестра, которым о происходящем сообщили соседи.

Нападавшие убежали, забрав 1000 рублей из карманов потерпевшего. Теперь они ответят перед судом за разбой по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщает пресс-служба областного УМВД.