Хулиганы совершили разбой с помощью отвертки

30-летний ранее судимый калужанин, в компании приятелей, решил навестить своего знакомого, якобы задолжавшего ему небольшую сумму.
Компания вызвала должника во двор и приступила к диалогу: угрожая отверткой и предметом, похожим на пистолет, нежданные гости стали требовать денег. Беседа быстро перешла в драку, но на защиту должника бросились его мать и сестра, которым о происходящем сообщили соседи.
Нападавшие убежали, забрав 1000 рублей из карманов потерпевшего. Теперь они ответят перед судом за разбой по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщает пресс-служба областного УМВД.
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