Почти 140 тысяч заплатил автолюбитель, желая вернуть железного коня

02.10.2018 13:53 406

29-летний житель Дзержинского района задолжал банку 130 000 рублей, сообщила 2 октября пресс-служба УФССП области.

Добровольно должник с деньгами расставаться не захотел, и судебные приставы приступили к принудительному исполнению решения суда. Сначала с гражданина взыскали 9 000 рублей исполнительного сбора, затем запретили выезд из страны.

Но этих мер оказалось недостаточно, и инспекторы пошли на крайние меры, арестовав дорогую его сердцу машину марки Ford. Уже на следующий день неплательщик погасил кредитный долг и заплатил исполнительный сбор в надежде вернуть железного коня.