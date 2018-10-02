В Калужской области установлены два очага по бешенству животных

02.10.2018 11:12 161

Губернатор Калужской области своим постановлением от 1 октября установил на территории Бабынинского района карантин по бешенству.

На сегодня день в режиме карантина по бешенству животных находится один очаг на территории Бабынинского района и один на территории Медынского района.