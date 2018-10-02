КамАЗ перевернулся, протаранив «Тойоту»

02.10.2018 10:20 253

Вчера, 1 октября, на 127-м километре автодороги М-3 «Украина» произошло ДТП.

Водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь со стороны Москвы в направлении Калуги, не рассчитал дистанцию и въехал в стоящую на обочине «Тойоту», после чего налетел на отбойник и опрокинулся в кювет.

В результате аварии пострадали водители обоих авто, они госпитализированы с ушибами, сообщает ОМВД России Малоярославецкий.