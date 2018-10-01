Калужское предприятие неправильно пользовалось артезианской скважиной

01.10.2018 16:17 494

Калужское предприятие «КСМК «Гигант» получает воду из артезианской скважины для своих нужд и для других пользователей. При этом предприятие не соблюдает 30-метровую зону санитарной охраны водозабора. На территории водозабора растут высокие деревья, что также запрещено.

Общество неправильно ведет журнал учета добытой воды, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

За нарушения в использовании скважины предприятие собрались оштрафовать на 20 тысяч рублей, но поскольку оно относится к малому бизнесу, то штраф заменили предупреждением.