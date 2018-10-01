Пьяный калужанин избил незнакомца, чтобы забрать сумку

На днях 30-летний калужанин сидел в калужском баре на Суворова и заметил у незнакомца у стойки сумку на плече. Он подумал, что там есть ценные вещи, и решил ее украсть.
Кода мужчина с сумкой вышел из бара, пьяный калужанин пошел за ним, подошел сзади и ударил по лицу. Пострадавший упал на землю, сообщила пресс-служба областного УМВД. Тогда калужанин начал бить его ногами, а затем отобрал сумку и сбежал.
Пострадавший смог дойти до расположенной неподалеку гостиницы, в которой вызвали скорую и полицию.
Грабителя задержали. Ему грозит до семи лет заключения.
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