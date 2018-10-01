Пьяный калужанин избил незнакомца, чтобы забрать сумку

01.10.2018 14:45 819

На днях 30-летний калужанин сидел в калужском баре на Суворова и заметил у незнакомца у стойки сумку на плече. Он подумал, что там есть ценные вещи, и решил ее украсть.

Кода мужчина с сумкой вышел из бара, пьяный калужанин пошел за ним, подошел сзади и ударил по лицу. Пострадавший упал на землю, сообщила пресс-служба областного УМВД. Тогда калужанин начал бить его ногами, а затем отобрал сумку и сбежал.

Пострадавший смог дойти до расположенной неподалеку гостиницы, в которой вызвали скорую и полицию.

Грабителя задержали. Ему грозит до семи лет заключения.