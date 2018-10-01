«Опель» врезался в «Тойоту» в Обнинске

01.10.2018 15:00 248

Две иномарки столкнулись в 10 вечера в Обнинске на улице Ленина в воскресенье, 30 сентября.

По предварительным данным водитель Opel столкнулся с Toyota, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД не раскрывая подробности аварии.

Пострадали водитель и пассажирка «Тойоты». Они отделались ушибами и ссадинами.