Пенсионер на ВАЗе врезался в «Лэнд Ровер»

01.10.2018 13:33 223

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ВАЗ и «Лэнд Ровер» столкнулись в воскресенье, 30 сентября, в 9:20 утра на дороге, соединяющей Людиново и Жиздру.

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