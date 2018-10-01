Две автоледи столкнулись на перекрестке в Мещовске

01.10.2018 10:28 395

Автомобили «Дэу матис» и «Фольксваген» столкнулись в Мещовске на перекрестке улиц Володарского и Мира в пятницу, 28 сентября.

Обоими машинам управляли женщины водители, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Подробности столкновения инспекторы не раскрыли.

В результате в ДТП пострадали 4 человека: 67-летняя водитель «Дэу» госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга тяжелой степени, ссадинами лица и гематомой черепа. Водитель и две пассажирки «Фольксвагена» отделались ушибами и ссадинами.