Две автоледи столкнулись на перекрестке в Мещовске

Автомобили «Дэу матис» и «Фольксваген» столкнулись в Мещовске на перекрестке улиц Володарского и Мира в пятницу, 28 сентября.
Обоими машинам управляли женщины водители, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Подробности столкновения инспекторы не раскрыли.
В результате в ДТП пострадали 4 человека: 67-летняя водитель «Дэу» госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга тяжелой степени, ссадинами лица и гематомой черепа. Водитель и две пассажирки «Фольксвагена» отделались ушибами и ссадинами.
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