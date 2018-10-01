Мужчина украл деньги с карты гражданского тестя и избил жену

01.10.2018 10:33 351

Недавно криминальная история произошла в Медынском районе. 30-летний мужчина в гостях у отца гражданской жены попросил у того сотовый. После этого гость с помощью мобильного банка перевел деньги со счета гражданского тестя на свой, а СМС-уведомления удалил.

Так молодой человек поступал еще несколько раз. В общей сложности он украл у тестя 12 200 рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Также после посещения родителей гражданской жены мужчина поссорился с супругой. Он несколько раз ударил женщину головой о забор, а дома нанес удар в челюсть.

Врачи обнаружили у женщины перелом нижней челюсти. Пострадавшая обратилась в полицию.