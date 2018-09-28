Сотня кадетов принесла присягу в Калуге

28.09.2018 16:41 193

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После клятвы кадеты получили погоны, нагрудные знаки и подарки. Студенты в свою очередь устроили концерт художественной самодеятельности.

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