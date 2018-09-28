Стекло начнут отдельно собирать в Обнинске

28.09.2018 10:01 191

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Одна из калужских компаний изготовит необходимое количество баков. Она же будет собирать, перевозить и обрабатывать собранные стеклянные отходы, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

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