Нелегалы делали пиццу и перерабатывали мусор в Жуковском районе

28.09.2018 09:32 247

19 нелегальных мигрантов обнаружили полицейские в двух цехах по переработке вторсырья и производстве полуфабрикатов в деревне Кривошеино Жуковского района.

Приезжие из Узбекистана и Таджикистана изготавливали основу для пиццы и загружали сырье в автомат по переработке отходов.

Силовики составили 12 протоколов о незаконном труде и 15 - о нарушении правил пребывания в России, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Иностранцев, совершивших два и более правонарушения, выдворят из России и запретят возвращаться на 5 лет.

Работодателя могут оштрафовать за каждого нелегала на сумму от 250 до 800 тысяч рублей.