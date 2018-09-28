Калужанка сама сообщила мошенникам реквизиты банковской карты

28.09.2018 07:00 155

Калужанка разместила на одном из известных сайтов объявление о продаже участка. Через некоторое время ей позвонили потенциальные покупатели. Они были готовы дать задаток, чтобы женщина продала участок только им.

Доверчивая калужанка дала лжепокупателям реквизиты банковской карты и коды доступа к ней. В итоге, задатка она не получила. С ее карты исчезли деньги — 28 тысяч рублей.

Мошенников ищут.