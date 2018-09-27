Пьяных водителей будут активно ловить в Калуге

27.09.2018 19:00 238

В пятницу, 28 сентября, в Калуге пройдет операция «Нетрезвый водитель». Инспекторы выберут участок городской дороги и будут останавливать на нем всех без исключения автолюбителей.

Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение будет не соответствовать обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ, - сообщает городской отдел ГИБДД.

Инспекторы также предлагают сообщать им о нетрезвых водителях, выехавших на улицы города.



