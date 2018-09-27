«Кошачий» карантин по бешенству отменяют в Боровском районе, «собачий» - введут

27.09.2018 14:03 192

Истек срок введенного в Боровском районе карантина по бешенству. Ограничения на муниципальное образование были наложены из-за заболевшей в деревне Сороковеть кошки. Карантин был снят, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области.

Но в ближайшее время в этом же районе вновь введут карантин. Теперь уже из-за больной собаки. Бешеное животное нашли в Боровске примерно в 7 километрах от первого очага.