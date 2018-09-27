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40 тысяч рублей украли с карты кировчанина

27.09.2018 11:38 1 359
40 тысяч рублей украли с карты кировчанина

На днях житель Кирова получил СМС о том, что с его карты списано 40 тысяч, но сам он деньги не снимал. Мужчина пошел в полицию.

Выяснилось, что трое мужчин похитили карту кировчанина из его автомобиля. Пин-код к карте был в конверте в той же машине, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Воров вычислили по камерам видеонаблюдения банкомата, в котором они снимали финансы. Мужчинам грозит до 6 лет.


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