40 тысяч рублей украли с карты кировчанина

27.09.2018 11:38 359

На днях житель Кирова получил СМС о том, что с его карты списано 40 тысяч, но сам он деньги не снимал. Мужчина пошел в полицию.

Выяснилось, что трое мужчин похитили карту кировчанина из его автомобиля. Пин-код к карте был в конверте в той же машине, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Воров вычислили по камерам видеонаблюдения банкомата, в котором они снимали финансы. Мужчинам грозит до 6 лет.