Пожарные будут соревноваться в выживании в огне

27.09.2018 07:00 143

Соревнования по выживанию в условиях пожара пройдут среди спасателей с 4 по 6 октября этого года, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В состязаниях примут участие 22 команды из различных городов России и Беларуси, а также 16 калужских команд.

Все участники сначала пройдут отборочные этапы, которые будут включать спасение пострадавшего пожарного, работу в условиях недостатка воздуха, освобождение от запутывания и другие аварийные ситуации.

В результате 3 команды гостей и 3 команды калужан выйдут в финал. Финальные задания не разглашаются, о них сотрудники узнают за 20 минут до старта.

