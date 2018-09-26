Волжское предприятие за заброшенные земли наказано на миллион с лишним

26.09.2018 19:00 74

ООО «Волжская мясная компания» владеет сельскохозяйственными землями в Мещовском районе области. Но пашню оно не обрабатывает.

Компанию оштрафовали за запустение земель на 400 тысяч рублей, но общество в положенный срок штраф не уплатило, сообщила пресс-служба областного Россельхознадзора

В результате мировой суд оштрафовал предпринимателей на двойную суму штрафа, то есть на 800 рублей. При этом первоначальный штраф бизнесменам тоже придется заплатить. Таким образом компания будет обязана отдать 1,2 миллиона за то, что забросила землю.