Бешеную собаку нашли в Боровске

26.09.2018 18:31 229

Бешенство обнаружили при лабораторном исследовании мозга собаки, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области. Тело больного животного доставили на исследование из Боровска.

Успела ли собака покусать кого-то и умерла ли она от болезни или была убита не уточняется.

В Боровске готовятся ввести карантин. А пока проводят мероприятия по профилактике распространения заболевания. Домашние животные должны быть вакцинированы. При подозрении на бешенство владельцам животных стоит обращаться к ветеринарам.