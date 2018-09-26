Бешеную собаку нашли в Боровске

Бешенство обнаружили при лабораторном исследовании мозга собаки, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области. Тело больного животного доставили на исследование из Боровска.
Успела ли собака покусать кого-то и умерла ли она от болезни или была убита не уточняется.
В Боровске готовятся ввести карантин. А пока проводят мероприятия по профилактике распространения заболевания. Домашние животные должны быть вакцинированы. При подозрении на бешенство владельцам животных стоит обращаться к ветеринарам.
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