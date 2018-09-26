Легковушка сгорела на обочине Киевской трассы

26.09.2018 18:21 159

Легковая машина загорелась на обочине трассы М3 «Украина» в среду после обеда. Пожар произошел на 331 км дороги в Жиздринском районе.

Огонь потушили четыре пожарных на спецмашине, но автомобиль в результате пожара сгорел полностью. Марка машины не уточняется.

Пострадавших из-за возгорания нет, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС России.