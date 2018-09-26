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Нелегальных мигрантов выдворили из Калужской области

26.09.2018 17:13 0 257
Нелегальных мигрантов выдворили из Калужской области

15 нелегалов выдворили из Калужской области а затем и из России.

7 граждан Узбекистана и 8 граждан Таджикистана отправлены на родину. Всех их задержали во время специальных операций в области.

Вернутся в Россию нелегалы смогут не раньше, чем через 5 лет, сообщила пресс-служба областного управления судебных приставов.

С начала этого года калужские приставы принудительно выдворил за пределы Российской Федерации более 300 нелегалов, в основном это граждане среднеазиатских республик.


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