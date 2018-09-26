Полсотни гектаров получила «в наследство» Калужская область

26.09.2018 16:54 256

Земли, которые оказались не нужны потенциальным хозяевам, стали муниципальными в Жуковском районе.

14 умерших жителей села Чаусова в общей сложности владели более 50 га сельхозземли. После их смерти никто из наследников в собственность не вступил, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В результате суд признал, что ненужные земли должны стать муниципальными. Они будут принадлежать селу Чаусово.