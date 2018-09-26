Дачный дом сгорел в Тарусе

26.09.2018 16:47 164

Дачный дом загорелся в садовом товариществе «Русь» в Тарусе, в среду, 26 сентября, около 13:50, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Силами 8 пожарных и двух специализированных автомобилей огонь был потушен, но судя по фото с места ЧП, домик выгорел полностью.

При пожаре никто не пострадал.