На реконструкцию моста в Белой нашли деньги

На реконструкцию моста в деревне Белой выделили 20 миллионов рублей. Соответствующие поправки внесены в бюджет города, сообщила пресс-служба гордумы.
Городская управа уже начала подготовку к реконструкции сооружения. Сейчас на сайте госзакупок ищут организацию, которая приведет проект реконструкции в соответствие с современными требованиями. При этом за проект отдадут более 43 тысяч рублей.
Хватит ли 20 выделенных миллионов на ремонт проезда пока не сообщается, так же как и сроки и начало работ. Но судя по тому, что деньги заложены уже в бюджете этого года, реконструкцию должны начать в ближайшие месяцы.
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