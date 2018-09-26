На реконструкцию моста в Белой нашли деньги

26.09.2018 15:50 190

На реконструкцию моста в деревне Белой выделили 20 миллионов рублей. Соответствующие поправки внесены в бюджет города, сообщила пресс-служба гордумы.

Городская управа уже начала подготовку к реконструкции сооружения. Сейчас на сайте госзакупок ищут организацию, которая приведет проект реконструкции в соответствие с современными требованиями. При этом за проект отдадут более 43 тысяч рублей.

Хватит ли 20 выделенных миллионов на ремонт проезда пока не сообщается, так же как и сроки и начало работ. Но судя по тому, что деньги заложены уже в бюджете этого года, реконструкцию должны начать в ближайшие месяцы.