Производитель оборудования платил ниже МРОТ

Производитель промышленного оборудования ООО «Крандеталь» наказан за нарушения трудового законодательства.
Зарплату на предприятии в течение четырех месяцев выплачивали только один раз в месяц. Кроме этого, работникам в мае и июне платили по 11 000. Это ниже прожиточного минимума, хотя работали они полный день, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
После проверки работодателя зарплата выросла выше минимума, работникам выплатили недополученные деньги, а руководителя оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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