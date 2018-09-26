Производитель оборудования платил ниже МРОТ

26.09.2018 15:13 168

Производитель промышленного оборудования ООО «Крандеталь» наказан за нарушения трудового законодательства.

Зарплату на предприятии в течение четырех месяцев выплачивали только один раз в месяц. Кроме этого, работникам в мае и июне платили по 11 000. Это ниже прожиточного минимума, хотя работали они полный день, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

После проверки работодателя зарплата выросла выше минимума, работникам выплатили недополученные деньги, а руководителя оштрафовали на 20 тысяч рублей.