Домработница украла с банковской карты хозяйки 120 тысяч

26.09.2018 13:33 451

Помощница по хозяйству в мае этого года осталась одна в доме, пока хозяйка жилья находилась на участке. Женщина взяла чужой сотовый и с помощью мобильного банка в первый раз перевела себе 7 тысяч. СМС с информацией она потом удалила.

Позже за две месяца домработница 16 раз переводила себе относительно небольшие суммы. В общей сложности она украла 120 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Деньги работница переводила дочери, которая живет в одной из стран ближнего зарубежья.

Воровство обнаружила хозяйка дома, когда ей на карту пришла пенсия, а сумма накоплений не увеличилась, а уменьшилась.

Дело домработницы направлено в суд.