В калужских колониях не боролись с мышами, мучными червями и грибком

26.09.2018 13:19 242

Нарушения санитарно-гигиенических требований нашли при проверках в двух колониях в Калужской области.

Помещения в исправительных учреждениях не обрабатывали спецсредствами для избавления от мучных червей и мышей. Анализы из пишеблоков не сдавали в лабораторию, в туалетах и умывальных не уничтожили плесневый грибок.

Двух заместителей начальников колоний оштрафовали,сообщила пресс-служба прокуратуры.