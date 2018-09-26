Четыре человека пострадали в авариях во вторник

26.09.2018 14:09 159

За вторник, 25 сентября, в Калужской области произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Аварий с материальным ущербом зарегистрировано 55, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Инспекторы штрафовали 5407 нарушителей. Для сравнения: за понедельник наказали более 10 тысяч участников дорожного движения. Среди оштрафованных 13 нетрезвых водителей и 63 пешехода.