Сотрудница банка снимала деньги клиентов по поддельным документам

26.09.2018 11:02 361

Работница банка в Боровском районе подделывала подписи клиентов и снимала с их счетов деньги. Коллегам она заявляла, что владельцы финансов не могут прийти лично из-за болезни или семейных проблем. Потом банкирша сделала себе поддельные доверенности и обналичивала счета уже без вопросов.

Мошенническая схема вскрылась, когда одна из клиенток-пенсионерок пришла снимать деньги, а оказалось, что на счету пусто.

Клиентов работница обманула примерно на 5 миллионов.

Деньги пострадавшим возместила сама организация. Женщину будут судить за мошенничество и заставят заплатить банку.