Пассажир «Газели» пострадал при столкновении с легковушкой

Пассажирская «Газель» и легковая машина «Дэу» столкнулись во вторник, 25 сентября, под Белоусово.
Водитель микроавтобуса остановился, чтобы повернуть налево. Ехавший сзади автолюбитель на легковушке затормозить не успел и врезался в пассажирский транспорт, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.
В результате пассажир «Газели» ушиб позвоночник.
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