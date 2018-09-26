Пассажир «Газели» пострадал при столкновении с легковушкой

26.09.2018 10:51 167

Пассажирская «Газель» и легковая машина «Дэу» столкнулись во вторник, 25 сентября, под Белоусово.

Водитель микроавтобуса остановился, чтобы повернуть налево. Ехавший сзади автолюбитель на легковушке затормозить не успел и врезался в пассажирский транспорт, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате пассажир «Газели» ушиб позвоночник.