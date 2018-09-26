Нелегалы выращивали огурцы в Тарусском районе

26.09.2018 09:06 323

Сотрудники полиции вместе с ФСБ во время рейда обнаружили 9 иностранцев, незаконно работавших в Тарусском районе. Приезжие выращивали огурцы в местных теплицах.

Среди нелегалов были граждане Китая, Узбекистана и Таджикистана, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Нелегалов оштрафовали на 2 тысяч рублей за каждое нарушение. Работодателя могут на казать за каждого незаконного работника на сумму от 250 до 800 тысяч.



