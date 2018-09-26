Жилой дом сгорел ночью в Спас-Деменском районе

26.09.2018 08:39 321

Трехквартирный жилой дом загорелся ночью в селе Павлиново Спас-Деменского района.

Возгорание потушили силами шести пожарных на двух спецмашинах, но судя по фото с места ЧП, здание сгорело полностью.

Во время пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.