Воробьевку отключат от электроэнергии на полдня

26.09.2018 08:21 227

Электроэнергия будет отключена в среду, 26 сентября, в в прибрежной части Калуги.

С 9:00 до 14:00 света не будет:

пер.Воробьевский (полностью),

ул.Воробьевская 9; ул.Кутузова 4.

Электричество отключат для плановых работ, сообщает филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»