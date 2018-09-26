Два алководителя и штраф заплатят, и на общественных работах потрудятся

26.09.2018 07:00 105

Два калужанина были оштрафованы за нетрезвое вождение на 30 тысяч рублей. Но платить они не спешили. В итоге их дело направили в суд.

Накануне суда оба должника синхронно погасили свои долги, сообщила пресс-служба управления судебных приставов.

Но алководителей все равно наказали — за несвоевременную оплату их приговорили к 30 часам общественных работ каждого.