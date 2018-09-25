Тарусские управляющие компании готовятся к зиме не по плану

25.09.2018 19:00 101

Управляющие компании Тарусского района проверили на готовность к осенне-зимнему периоду. Три организации не выполнили ряд пунктов по подготовке к зимнему отопительному сезону, сообщила 25 сентября пресс-служба областной прокуратуры.

Всего же у управляющих компаний найдено более 20 нарушений.

От руководителей УК потребовали устранить недочеты.