Жилищный вопрос летучих мышей решили во время тематической ночи

25.09.2018 16:14 55

Домики для летучих мышей развесили у заброшенных домов в деревне Ягодное Ульяновского района. Новое жилье рукокрылые получили в рамках собственного праздника: «Международной ночи летучих мышей».

Дома для летунов нужно было повесить на высоту не ниже трех метров, на хвойном дереве так, чтобы рядом был водоем. а полуденные лучи в домик не попадали, сообщается на сайте заповедника «Калужские засеки». Домики развешивали школьники вместе со специалистами.

Ученикам местной школы также рассказали о повадках летучих мышей и о том, какие их виды обитают в заповеднике.