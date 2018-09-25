Калужанин попытался купить телевизор через Интернет и потерял 17 тысяч

25.09.2018 16:35 292

Житель Калуги попытался купить у жителя Ульяновска телевизор через Интернет. Он перевел продавцу 17 тысяч рублей, но прибор не получил.

Выяснилось, что житель Ульяновска разместил в Интернете сразу два ложных объявления о продаже ТВ на разных сайтах, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Был ли у продавца прибор вообще, не уточняется.

Обманщика будут судить.