Калужан приглашают походить по парку

25.09.2018 15:25 166

Всероссийский день ходьбы пройдет в калужском центральном городском парке в субботу, 29 сентября.

Пешеходный маршрут будет начинаться от главных ворот парка. Запланированы две дистанции: один круг по парку - 1400 метров и два круга - 2800 метров.

Пройтись по парку приглашают всех желающих.