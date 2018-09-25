Дебошира заставили оплатить лечение избитого мужчины

25.09.2018 15:00 225

Житель Обнинска в октябре прошлого года напился, поругался с другим мужчиной и избил его так, что тот больше месяца провел в больнице.

На лечение пострадавшего из фонда ОМС было потрачено более 126 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуроры обратились с иском в суд о том, что ущерб должен возместить тот, кто его причинил. Дебоширу придется вернуть государству деньги, по его вине потраченные на лечение пострадавшего.