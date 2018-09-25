И.о. главы Жиздры оштрафовали за краткость в официальном письме

25.09.2018 11:00 177

И.о. главы администрации Жиздры оштрафована за неправильный ответ жительнице города.

Местная жительница обратилась в администрацию с жалобой на поведение соседа. Ей ответили вовремя — в течение 30 дней. Но в письме не было никакой конкретной информации о принятых мерах, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В итоге чиновника не только оштрафовали на 5 тысяч рублей, но ей еще и объявили замечание.