Почти на четверть больше жителей области простудились за неделю

25.09.2018 14:31 331

Заболеваемость ОРВИ в Калужской области за прошедшую неделю выросла на 26,9% по сравнению с позапрошлой неделей. За прошлую неделю простудились более 6,5 тысячи человек, за позапрошлую больных было порядка 5,1 тысячи.

Наиболее значительно заболеваемость растет среди школьников, сообщила пресс-служба областного Роспортребнадзора.

Эпидемический порог превышен как в области, так и в Калуге.

Грипп в регионе не зарегистрирован.