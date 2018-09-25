Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 25 сентября
$ 66.16 0.09
77.68 0.39
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Более 10 тысяч нарушителей поймали на дорогах за день

25.09.2018 13:23 0 324
Более 10 тысяч нарушителей поймали на дорогах за день

За понедельник, 24 сентября, в Калужской области произошло 4 серьезных ДТП. В них пострадали 3 человека. Один погиб.

За этот же день в области произошло 45 мелких ДТП, в которых страдало только «железо».

Инспекторы успели наказать 10409 нарушителей, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Задержали 14 нетрезвых водителей, оштрафовали 62 пешехода за переход дороги не по правилам.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Калужанин попытался купить телевизор через Интернет и потерял 17 тысяч 25.09.2018 16:35

Жилищный вопрос летучих мышей решили во время тематической ночи 25.09.2018 16:14

Инспекторы призывают водить аккуратней из-за непогоды 25.09.2018 15:29

Калужан приглашают походить по парку 25.09.2018 15:25

Дебошира заставили оплатить лечение избитого мужчины 25.09.2018 15:00

Почти на четверть больше жителей области простудились за неделю 25.09.2018 14:31

Старушку вылечили от несуществующей онкологии за 220 тысяч 25.09.2018 12:56

Шофер не уступил дорогу женщине и сбил ее в центре Калуги 25.09.2018 12:15

Житель Обнинска украл в магазине две бутылки коньяка и сразу выпил 25.09.2018 11:33

И.о. главы Жиздры оштрафовали за краткость в официальном письме 25.09.2018 11:00


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики

Калужане начали общаться через домофоны «Ростелекома»

ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения инвестиционного налогового вычета

ВТБ предлагает маржинальное кредитование под обеспечение ценными бумагами в иностранной валюте

Опросы
Уважаемые читатели! Как вы относитесь к идее разместить под «куполом» банный комплекс? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Калужский стартап СуперРиэлт начал работать в Рязани

Комплект для усиления сотовой связи в частном доме

Практические советы по выбору детского матраса

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.