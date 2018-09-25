Более 10 тысяч нарушителей поймали на дорогах за день

25.09.2018 13:23 324

За понедельник, 24 сентября, в Калужской области произошло 4 серьезных ДТП. В них пострадали 3 человека. Один погиб.

За этот же день в области произошло 45 мелких ДТП, в которых страдало только «железо».

Инспекторы успели наказать 10409 нарушителей, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Задержали 14 нетрезвых водителей, оштрафовали 62 пешехода за переход дороги не по правилам.