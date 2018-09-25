Шофер не уступил дорогу женщине и сбил ее в центре Калуги

25.09.2018 12:15 593

В понедельник, 24 сентября, на улице Ленина в Калуге сбили 44-летнюю женщину.

Пострадавшая переходила улицу по пешеходному переходу на перекрестке Ленина с Дарвина. Водитель на «Шкоде» на этом же перекрестке поворачивал налево, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД. Автолюбитель должен был пропустить пешехода, но не сделал этого и сбил женщину.

У пострадавшей ушиб мягких тканей спины.