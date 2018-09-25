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Неопознанный пешеход попал в реанимацию после аварии

25.09.2018 10:35 1 208
Неопознанный пешеход попал в реанимацию после аварии

Утром в понедельник, 24 сентября, неизвестный пешеход попал под колеса автомобиля на трассе А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» на окраине Малоярославца.

По предварительным данным инспекторов пешеход переходил дорогу в неположенном месте недалеко от «зебры». Его сбил шофер на ВАЗе, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

После ДТП пострадавший госпитализирован в реанимацию с переломом основания черепа. Его личность пока не установлена.


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