SsangYong протаранил Renault на киевской трассе

25.09.2018 09:59 193

Две иномарки столкнулись в понедельник, 24 сентября на 337 км трассы М3 «Украина».

Водитель SsangYong нарушил правила расположения машины на дороге и выехал на встречную полосу, где и врезался в Renault, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате аварии пострадал водитель «Рено» - у него перелом ноги.