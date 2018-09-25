Сильный ветер подует в Калужской области

25.09.2018 09:35 201

Усиление ветра прогнозируется в Калужской области к обеду во вторник, 25 сентября.

Потоки воздуха в регион придут с северо-запада. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, опубликовала прогноз пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре надо держаться подальше от неустойчивых конструкций типа остановок, рекламных щитов и недостроенных зданий. Не стоит подходить к высоким деревьям. Опасно походить к ЛЭП, и ни в коем случае нельзя приближаться к оборвавшимся проводам.