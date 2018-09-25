Житель Обнинска украл в магазине две бутылки коньяка и сразу выпил

25.09.2018 11:33 557

Житель Обнинска украл в магазине две бутылки коньяка общей стоимостью 882 рубля.

Мужчина взял алкоголь с прилавка, положил в сумку и ушел.

Воровство заметил охранник. Он пытался догнать грабителя. Но мужчина забежал в подъезд с кодовым замком и закрыл за собой дверь, сообщила пресс-служба областного УМВД. Когда похититель из подъезда вышел, его задержали подоспевшие полицейские.

Коньяка у вора уже не было. Он заявил, что выпил обе бутылки в подъезде.